كارثة قطاري سوهاج.. السيسي يتوعد المتورطين والحكومة تضاعف تعويضات الضحايا

شدد السيسي "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "تابع عن كثب الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وقال الرئيس المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وتابع: "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

وأوضح: "إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

وصرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء الجمعة، بأنه تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد.

وتوجه مصطفى مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

وأكد مدبولي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للدولة، وتحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثامين الضحايا وتوجيه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي للتعامل مع الحادث.

وأوضح أن هناك تعليمات من السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتقديم العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 91 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

