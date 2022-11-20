كازاخستان.. انطلاق الانتخابات الرئاسية

فتحت اليوم الأحد مراكز الاقتراع بجمهورية كازاخستان لإجراء الانتخابات الرئاسية غير الدورية.

ويوجد 68 مركز انتخابي آخر في 53 دولة، بما في ذلك 5 في روسيا - في موسكو وبطرسبورغ وأستراخان وقازان وأومسك.

وفي الانتخابات الرئاسية الحالية في كازاخستان يتنافس 6 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف من الائتلاف الشعبي، والخبير الاقتصادي ميرام كازهيكن من النقابات العمالية في كازاخستان، وزيغولي دايراباييف من حزب الشعب الوطني الديمقراطي "أويل"، و كركات عابدين عن "التحالف الوطني للأخصائيين الاجتماعيين المحترفين"، وسلطانات تورسينبيكوفا عن جمعية ("الأمهات الكازاخستانيات - الطريق إلى التقاليد")، وكذلك نورلان أويسباييف عن الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي المعارض.