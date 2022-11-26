كانييه ويست يعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية.. ويعرض على ترامب أن يكون نائبه

يعتزم مغني الراب كانييه، الترشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة لسنة 2024، مؤكدا أنه عرض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يكون نائبا للرئيس.

وقال مغني الراب، الغارق في المشاكل، والمتهم مؤخرا بإطلاقه شعارات اعتبرت معادية للسامية: "تواصلت هاتفيا مع ترامب، وعرضت عليه الترشح معي للإنتخابات، وأن يكون في منصب نيابة الرئاسة، لكنه استشاط غضبا وراح يصرخ".

ونشر كانييه ويست، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، وترشح على نحو مفاجئ لانتخابات سنة 2020، ليل الخميس الجمعة مقاطع فيديو على حسابه في موقع تويتر مرفقة بشعار "يي 24".

وأشار المغني الذي غير اسمه إلى"يي"، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها إلى محادثته مع ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وتناول المغني المشاكس في عالمَي الموسيقى والأزياء، طعام العشاء، مع الرئيس السابق ترامب، في مقر إقامته بفلوريدا، حيث وصف ترامب ذلك اللقاء بأنه: "كان سريعا وهادئا".

وقال ترامب: "لقد دار بيني وبين كانييه ويست، حديث في السياسة، وقلت له يجب أن لا تترشح للإنتخابات، وأنه على الناخبين الذين سيصوتون لك أن يصوتوا لي".

كما تعرض كانييه ويست، صاحب البشرة السمراء، خلال أسبوع الموضة في باريس، لانتقادات حادة، بعد ارتدائه قميصا كتب عليه: "حياة البيض مهمة".

وقطعت مؤخرا شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية، تعاونها مع مغني الراب، في تصنيع أحذية "ييزي"، كما أعلنت أنها فتحت يوم الخميس، تحقيقا مستقلا في مزاعم عن سلوك غير لائق تعرض عدد من موظفي الشركة.

كما قطعت شركات عدة أخرى علاقاتها مع مغني الراب ومنها: دار "بالنسياغا" للأزياء، و"غاب" للملابس الجاهزة، ووكالة "سي إيه إيه" التي تتولى إدارة أعماله.