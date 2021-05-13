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  3. كتائب القسام تتوعد الإحتلال الإسرائيلي بـ"دروس قاسية" حال توغله بريا في غزة

القسام: توغل إسرائيل برا في غزة فرصة لزيادة قتلى وأسرى جيشها

منشور 13 أيّار / مايو 2021 - 08:02
القسام: توغل إسرائيل برا في غزة فرصة لزيادة قتلى وأسرى جيشها

حذرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الخميس، من أن أي توغل بري إسرائيل في قطاع غزة “سيكون فرصة لها لزيادة قتلى وأسرى الجيش الإسرائيلي لديها”.

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وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في بيان، إنه “في ظل تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول: إن أي توغل بري في أي منطقة بقطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو، وجاهزون لتلقينه دروسا قاسية”.

وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، في حين دخل الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وفي وقت سابق الخميس، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف جندي من قوات الاحتياط، بحسب القناة السابعة (غير حكومية).

ولاحقا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه سمح بتجنيد 9 آلاف جندي احتياطي، بدلا من 7 آلاف، بعد تقييم أمني أجراه، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

كما ذكرت القناة الإخبارية “13” (غير حكومية) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ألغى الإجازات في صفوف القوات العاملة. (الأناضول)

كلمات دالة:كتائب القسامقطاع غزةغزةغزة تحت القصفوفد أمني مصري في غزة

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