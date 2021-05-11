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كتائب القسام تطلق عشرات الصواريخ على تل أبيب ردا على قصف ابراج غزة

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 06:01
حافلة تندلع فيها النيران بعدما تلقت ضربة مباشرة من صاروخ في منطقة حولون جنوب تل ابيب
حافلة تندلع فيها النيران بعدما تلقت ضربة مباشرة من صاروخ في منطقة حولون جنوب تل ابيب

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مساء الثلاثاء "الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب،130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

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ودوت صافرات الإنذار في المناطق المحيطة بتل أبيب والعروفة إسرائيليا بـ"غوش دان"، من بينها مدينة تل أبيب وريشون ليتسيون وغيرها.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام حذر في وقت سابق الثلاثاء، من ان تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

جاء هذا التهديد بعدما قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، برجاً سكنياً، مؤلفاً من 15 طابقاً، وسط مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن برج ”هنادي“ القابع وسط غزة تعرض للقصف المروع من طائرات الاحتلال، بعد تهديد إسرائيل بقصفه في وقت سابق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، منذ مساء الإثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل إسرائيليان لدى استهداف صواريخ، مدينة عسقلان، وأصيب 5 آخرين، اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطيرة.

ومنذ الإثنين، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

كلمات دالة:اسرائيلحماستل ابيبغزةكتائب القسام

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