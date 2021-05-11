"كتائب القسام": تل أبيب على موعد مع ضربة صاروخية قاسية

"إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

جاء هذا التهديد بعدما قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، برجاً سكنياً، مؤلفاً من 15 طابقاً، وسط مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن برج ”هنادي“ القابع وسط غزة تعرض للقصف المروع من طائرات الاحتلال، بعد تهديد إسرائيل بقصفه في وقت سابق.

فيديو استهداف برج هنادي غرب مدينة غزة



البرج يضم 13 طابق و عدد كبير من المدنيين. pic.twitter.com/KJb3pErc4Y — 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆 🇵🇸𓂆 (@Amirfteha) May 11, 2021

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال كانت قد تواصلت هاتفياً مع عدد من سكان البرج لإجبارهم على إخلاء شققهم السكنية قبل قصف البرج.

وأصبح أكثر من 80 أسرة كانت تقطن البرج المذكور بلا مأوى بعد قصفه وتدميره كلياً بصواريخ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر فلسطينية.

#شاهد لحظة قصف برج هنادي السكني في #غزة من طائرات الاحتلال pic.twitter.com/bjiO3ZwNsA — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 11, 2021

يذكر أن إسرائيل كانت قد لجأت إلى سياسة قصف الأبراج السكنية في غزة خلال حرب عام 2014، ضمن سياسة الضغط على الفلسطينيين.

وفي الاثناء، تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات الإسرائيلية وذلك ردا على استمرار قصف غزة الذي أدى الى مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، وفي آخر تحديث عند الساعة 5:25 مساء، إنه تم تسجيل 28 شهيدا بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 152 مواطنين بجروح مختلفة.