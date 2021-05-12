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كتائب القسام تعلن مقتل مجموعة من قادتها في غزة

منشور 12 أيّار / مايو 2021 - 01:42
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام
استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في كتائب عز الدين السام

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في الكتائب.

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وقالت في بيان صحفي: "بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".



وتابعت: "وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات"

عملية معقدة

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه "عملية معقدة وفريدة من نوعها" في قطاع غزة، بهدف قتل عدد من كبار القيادات في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن تلك العملية نفذت من قبل الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في مدينتي غزة وخان يونس

وأكد المتحدث أن هؤلاء القيادات الذين استهدفت العملية قتلهم يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لـ"حماس" ومقربين من القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.

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