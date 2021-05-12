كتائب القسام تعلن مقتل مجموعة من قادتها في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في الكتائب.

وقالت في بيان صحفي: "بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".





وتابعت: "وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات"

عملية معقدة

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه "عملية معقدة وفريدة من نوعها" في قطاع غزة، بهدف قتل عدد من كبار القيادات في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن تلك العملية نفذت من قبل الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في مدينتي غزة وخان يونس

كشف النقاب: جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من #محمد_الضيف. تفاصيلهم ستنشر لاحقًا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/dBiAD1yz6A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

وأكد المتحدث أن هؤلاء القيادات الذين استهدفت العملية قتلهم يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لـ"حماس" ومقربين من القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.