كتائب القسام تكشف عن تكتيكات جديدة داخل مخيم جنين

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم جنين استمرار المقاتلين من جميع الفصائل في المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت الكتائب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بأنها قد وضعت تكتيكات وترتيبات ميدانية تهدف إلى تكبير الخسائر في صفوف العدو وصدّه بشكل كامل ومحبط.

وأكدت الكتائب أن أهالي مخيم جنين يشكلون الحصن والدعم الذي لن ينكسر بسبب التخويف والتهديدات التي ينشرها الإعلام الموالي للعدو والمتعاونون معه.

وشددت على أنهم سيستمرون في أداء دورهم الوطني كقوة مقاومة، مضحين بالشهداء والأسرى من أجل تحرير فلسطين.

استهداف جنود الإحتلال الاسرائيلي

وأضافت كتائب القسام في تصريحها: "نحمل خبرًا سارًا لشعبنا أن قوات المقاومة تمكنت من استهداف جنود الاحتلال وآلياتهم بدقة وتوجيه مباشر في أزقة مخيم جنين، مساء أمس وصباح اليوم".

وفي الأمس، أصدرت كتائب القسام في الضفة الغربية توجيهاتها لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة والقدس بمواجهة الاحتلال في كل مكان يتواجد فيه باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

وأكدت الكتائب أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على استفزازات الاحتلال واحتواء عدوانه المستمر على جنين ومخيمها.

وطمأنت الكتائب الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بأن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، وأن مجاهديها الأبطال يقفون بشجاعة وثبات في وجه قوات الاحتلال ويتسببون في خسائر فادحة في صفوفه.

3 ألاف فلسطيني غادروا مخيم جنين

أعلنت القوات العسكرية الإسرائيلية اليوم أن 3 آلاف فلسطيني قد غادروا مخيم جنين، وأنه تم اعتقال 120 آخرين منذ بدء العملية العسكرية في المدينة والمخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تم تنفيذ عمليات اعتقال في إطار العملية المستمرة في جنين، وهناك خطط لاستهداف 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الإسرائيلية قد نفذت ضربات على 20 هدفًا في جنين منذ بداية العملية العسكرية، وتم العثور على 5 مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين، حسب قناة "i24news" العبرية.

10 شهداء و 100 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في العملية الإسرائيلية في جنين إلى 10، بالإضافة إلى إصابة نحو 100 شخص، من بينهم 20 في حالة خطيرة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أشار إلى أن العملية العسكرية في جنين قد تنتهي بوتيرة أسرع من التوقعات الأولية، وقد يكون ذلك في غضون أيام.





