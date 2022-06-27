كتائب شيشانية بأعداد هائلة تنضم للدفاع الروسية.. وأوكرانيا: "سنشن هجمات داخل روسيا"

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عن تشكيل 4 كتائب عسكرية جديدة، بأعداد هائلة من المقاتلين تابعة لوزارة الدفاع الروسية، هددت المخابرات الأوكرانية بشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

وقال قديروف في بيان على قناته في "تيليغرام": "قريبا جدا سيتم تشكيل 4 كتائب عسكرية "أحمد شمال" و"أحمد جنوب" و"أحمد غرب" و"أحمد شرق" بأعداد هائلة من المقاتلين من جمهورية الشيشان حصرا، وسيدخلون في صفوف قوات وزارة الدفاع الروسية".

وأكد أن تشكيل كتائب جديدة بأفراد مجهزين بالكامل سببه هو تزايد عدد الأشخاص الراغبين في الدفاع عن الوطن بشكل كبير، ومهمتنا هي توفير هذه الفرصة لهم.

المخابرات الأوكرانية: سنشن هجمات داخل روسيا

من جهة أخرى هدد رئيس المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشن هجمات تخريبية وإرهابية على أراضي روسيا.

جاء ذلك في حديث أدلى به لصحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث صرح بودانوف بأن نشاط حرب العصابات في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يتصاعد، مشيرا إلى تفجير السيارة المفخخة في خيرسون، والذي أدى إلى مقتل مسؤول في الإدارة العسكرية-المدنية هناك.

وبحسب بودانوف، فإن مثل هذه الهجمات وأعمال التخريب "تحدث في كل مكان، وقد نفّذت وستنفّذ في روسيا وأماكن أخرى كثيرة". ورفض بودانوف توضيح ما إذا كانت السلطات الأوكرانية تقف وراء هذه الأحداث.