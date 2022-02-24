كتيبة "آزوف" الأوكرانية تحاصر نصف مليون شخص في "ماريوبول"

قال إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، اليوم الخميس، إن نحو نصف مليون شخص من مدينة ماريوبول، محاصرون من قبل كتيبة "آزوف" للمهمات الخاصة والتابعة للحرس الوطني الأوكراني.

وأضاف المتحدث باسم القوات الشعبية، أن كتيبة "آزوف" طوقت "ماريوبول" الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، بهدف منع المدنيين من مغادرتها.

وشدد المتحدث، على أن "عناصر الكتيبة يرغبون باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وانتظار كيفية تطور الأحداث هناك".

تم تشكيل كتيبة "آزوف" للمهمات الخاصة، في عام 2014 من المتطوعين في ماريوبول.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي لا يستهدف المراكز السكنية الأوكرانية، وفقط يقصف مواقع البنية التحتية العسكرية بالأسلحة العالية الدقة.