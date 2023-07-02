كرة قدم تتسبب لطفل بصعقة كهربائية (صورة)

تسببت كرة القدم وحماس الاطفال بتعرض الطفل ايهم العجارمة البالغ من العمر 13 عامًا لصعقة كهربائية في منطقة ناعور الأردنية.

وقال والد الطفل أيهم في تصريحات لموقع الوكيل الإخباري أن ابنه ايهم كان يلعب كرة القدم مع رفاقه حيث كان بالقرب من الملعب محول كهربائي ذو ضغط عالي.

ووفقا لوالد الطفل وبينما كانوا يلعبون بحماس، ركل أحد الأطفال الكرة بقوة فدخلت بطريقة ما إلى داخل المحول الكهربائي.

مشيرا إلى أن ابنه ايهم حاول استعادة الكرة، الأمر الذي عرضه لصعقة كهربائية ألقت به بعيداً عن المحول.

موضحا تعرض لإصابات خطيرة في يده اليسرى قد تستدعي بترها، كما أصيب بجروح خطيرة في أماكن أخرى من جسده.

الطفل ايهم العجارمة

وطالب والد الطفل الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محولات الكهرباء ووضعها بعيداً عن أماكن لعب الاطفال، والدعاء لطفله بالشفاء العاجل .