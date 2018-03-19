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كردستان العراق يعلن موقفه من حِداد السليمانية على عفرين

كردستان العراق يعلن موقفه من حِداد السليمانية على عفرين
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