كريم خان يؤدي اليمين مدعيا عاما للجنائية الدولية‎

بات في أيدي خان قضايا عديدة خلّفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسّعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة أدت إلى تعرّضها لعقوبات أمريكية.

أدى البريطاني كريم خان اليمين الأربعاء لتولي منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه تحديات كبيرة تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفيليبين.

وقال خان (51 عاما) أثناء أدائه اليمين في مقر المحكمة في لاهاي ”أتعهد رسميا بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير“.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في شباط/فبراير الماضي لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.

وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلّفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسّعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة أدت إلى تعرّضها لعقوبات أمريكية.

وسبق أن قاد خان تحقيقا أمميا خاصا بشأن تنظيم داعش، كما أنه مثّل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.