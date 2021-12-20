كريم هواري: لم اتعاطى المخدرات وخبطهم غصب عني

نفى كريم الهواري المتهم في حادث الدهس بالشيح زايد في مصر والذي اسفر عن مقتل 4 طلاب مصريين في قضية اثارت استياء الرأي العام المصري، حيازته او تعاطيه للمخدرات

كريم هواري: خبطهم غصب عني

وقال كريم هواري ردا على ارتكابه الحادث: "أيوه فعلا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وأنا مكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي" ونفى بشكل قاطع إحراز مواد مخدرة "كوكاين" أو تعاطيها.

وسرد هواري تفاصيل الحادث قائلا: يوم الخميس 9 /12/ 2021، كنت خارج مع أصحابي في منطقة على طريق الإسكندرية الصحراوي، اسمها والد أوف كايرو، وخلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق، وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 10/12/2021، وروحت من طريق الإسكندرية الصحراوي، وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بعد حوالي 800 متر تقريبًا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها وأغمي عليا ومحستش بنفسي غير وأنا في المستشفي ودا كل اللي حصل".

اتهام كريم هواري بالقيادة في حالة سكر

ووفق التحقيقات فأن "المتهم كان يقود السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وذكر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي.