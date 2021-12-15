مصر: حبس محامي نجل الثري قاتل الطلاب الاربعة بتهمة الاحتيال

وجهت النيابة العامة تهمة الاحتيال الى محامي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال المتهم في حادث الشيخ زايد، الذي اسفرعن مقتل 4 طلاب بعد ان انتحل شخصية رجل امن وذهب الى اصحاب منزل صور الحادثة مطالبا اياهم بتسليم محتوى الكاميرات.

اغماء محامي كريم الهواري

وما ان ابدا التحقيق مع المحامي حتى فقد وعيه فتم نقله الى المشفى وقررت النيابة التحفظ عليه بالمستشفى، لحين تماثله للشفاء واستكمال التحقيق معه، وتوجيه له تهمة انتحال صفة جهات تحقيق للاستيلاء على أدلة اتهام موكله

انتحال صفة رجال الامن

وقام المحامي بانتحال صفة فريق من النيابة العامة وتوجه إلى المنزل الذي رصدت كاميرات المراقبة به الحادث، وطالب برفقة 3 اخرين اخر مالكي المنزل بالتحفظ لديهما على التسجيلات الخاصة بالحادث، وبعدما شك مالك المنزل في أمرهما أبلغ جهات الأمن ففرا هاربين.

من جهته، قدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقت التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

باستجواب النيابة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المحامين، ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما بانتحال صفة جهات تحقيق، ولكنهما أنكرا قيامهما بانتحال الصفة، مؤكدين أنهما كانا يبحثان عن دليل لتبرئة موكلهما ولم يكن قصدهما إخفاء أي أدلة تدين المتهم.

التهم الموجهة الى كريم الهواري

وجاء بأمر إحالة كريم الهوارى لمحكمة الجنايات، أن المتهم تسبب في موت 4، منهم ثلاثة أطفال، من جراء إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

كانت النيابة العامة المصرية قررت حبس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري بتهمة حيازة مخدرات، وتسببه في وفاة 4 أشخاص بالخطأ.