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كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام جاهزة

منشور 04 تمّوز / يوليو 2022 - 01:46
كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام جاهزة

بين الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية كسوة الكعبة المشرفة للعام 1443هـ.

وأكد السديس أن كسوة الكعبة المشرفة تمت حياكتها في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة وفق أعلى المعايير والمواصفات بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوة وتكريما.

 

الكعبة المشرفة دون كسوة
الكعبة المشرفة دون كسوة

 

الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة
الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة

 

وأوضح أن كسوة الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة.

ونوه السديس بحرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.

إلى ذلك، قام عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بجولة تفقدية لمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة في مشعر عرفات، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع.

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