كشمير: قتلى في اشتباكات بين الجيشين الهندي والباكستاني

قتل ثلاثة جنود باكستانيين، وخمسة جنود هنود، جراء اشتباك، وقع قرب الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال اللواء آصف غفور، المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية: القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة" مضيفاً: " أن إطلاق النار يستمر بشكلٍ متقطع".

​ وكالة "رويترز"، التي نقلت الخبر قالت: " إنه لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق".

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد فيه علاقة البلدين توترا متزايداً، بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، وقوبل بتصعيد من باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على هذه المنطقة.