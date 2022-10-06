كلمة نابية من بايدن خلال حديثه مع مسؤول بفلوريدا

راج مقطع فيديو تلفظ فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ " كلمة نابية " خلال تفقده منطقة متضررة من إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا.

الكلمة النابية التي قالها بايدن جاءت خلال حوار جانبي مع راي مورفي عمدة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا، حيث استخدم بايدن عبارة معناها أن "لا أحد قادر على العبث مع بايدن"، ليرد عليه العمدة "الحق معك".

وحملت زيارة بايدن إلى فلوريدا دلالات سياسية، حيث حاول من خلالها عرض جبهة موحدة رغم الخلافات الحادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، حاكم الولاية رون ديسانتيس.