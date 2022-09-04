ترامب عن بايدن: "عدو الدولة"

وصف دونالد ترامب رئيس أمريكا الجمهوري السابق والمثير للجدل خلفه الديموقراطي جو بايدن بأنه “عدو الدولة”، وذلك أمام أنصاره الذين احتشدوا للمشاركة في تجمع انتخابي، مساء السبت، في ولاية بنسلفانيا، منتقداً أيضاً عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في دارته.

وقال ترامب، متحدثاً عن بايدن أمام الحشد: “إنه هو عدو الدولة”، وذلك رداً منه على هجوم شرس شنّه ضده بايدن، الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” يمثلون “تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا”.

واعتبر ترامب أن “خطابه (بايدن) كان مجرد كراهية وغضب”، متهماً بايدن بتصوير مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق بأنهم “تهديد للديموقراطية” و”أعداء للدولة”.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أضاف ترامب “إنه هو عدو الدولة مع المجموعة التي تسيطر عليه”.

وفي أول ظهور علني له منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا في 8 آب/اغسطس، قال ترامب إن هذا التحقيق يشكل “المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين” وواحداً “من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأمريكي”.

وشدد الرئيس السابق على أن “المداهمة المخزية” لدارته في مارالاغو كانت “استهزاء بالعدالة”.