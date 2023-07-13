في تصريحات مثيرة للجدل، حذّر السياسي الفرنسي نيكولاس دوبون آيجنان من تداعيات خطيرة إذا تحقق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأشار آيجنان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى غرق أوروبا في الدماء.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقد دوبون آيجنان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بالمجنون غير القابل للسيطرة.

واعتبر أن زيلينسكي يدين تردد حلف الناتو ويرغب في رؤية أوروبا تشتعل بالنار والدم.

وأكد السياسي الفرنسي على أهمية منع فرنسا انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتشير تلك التصريحات القوية، إلى المخاوف المتنامية في بعض الأوساط السياسية من توسيع نفوذ الناتو والتأثير السلبي المحتمل على العلاقات الدولية والأمن في المنطقة.

في سياق متصل، عبر الرئيس الأوكراني عن استياءه من عدم وجود إطار زمني واضح لدعوة بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووصف هذا الوضع بأنه سخيف. اعتبر أن هذا الأمر يشير إلى عدم استعدادية المنظمة لاستقبال أوكرانيا كعضو في التحالف العسكري.

بدوره، رد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على هذه التصريحات، مؤكدًا عدم وجود إطار زمني محدد لعملية الانضمام، مشيرًا إلى أن الأهم هو استيفاء الشروط المطلوبة.

في سياق آخر، أعلنت مجموعة الدول السبع عن تقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا، مع تأكيدها على وجود إطار عمل دولي يهدف لتوفير ضمانات أمنية للبلاد على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أدلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية بتصريحات تنتقد قمة الناتو الأخيرة وتصفها بأنها تعود إلى مخططات الحرب الباردة، مما يعكس توتر العلاقات بين روسيا والحلف الأطلسي.

