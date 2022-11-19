كمين للقاعدة.. 5 قتلى ومصابين من الجيش اليمني في "أبين"

قتل جنديان يمنيان، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر تفجير عبوة ناسفة بآلية للجيش اليمني، نفذه عناصر من تنظيم القاعدة، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر: "إن الكمين الذي نفذه "القاعدة"، عبر تفجير العبوة الناسفة، حصل بالتزامن مع مرور آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في وادي عوِّمران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين".

وأضافت المصادر، أن التفجير أسفر عن مقتل جنديين، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنين في حال الخطر.

وتمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل ثلاثة أشهر، من السيطرة على وادي عوِّمران، عقب مواجهات مع تنظيم "القاعدة".

يشار إلى أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، كانت قد أطلقت في آب/أغسطس الماضي، عملية عسكرية، تحت مسمى "سهام الشرق"، لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة"، الذين ينشطون في المديريات الوسطى للمحافظة، ويشنون هجمات على الجيش والأمن.

ومنذ اندلاع الصراع في اليمن، منذ 8 سنوات، تصاعد حضور عناصر "القاعدة" في مناطق عدة بالبلاد، التي مزقتها الحرب.