كنائس في منازل دول الخليج تساعد العمال المهاجرين سرا

بدأت المسيحية الإنجيلية تزدهر بهدوء بين المهاجرين في دول الخليج العربي، حيث تقدم الكنائس المساعدة للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يواجهون "انتهاكات مروعة" في أوقات الأزمات، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

وأجرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقابلات مع قساوسة وأبرشيات في الكنائس في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، ووجدت أن المهاجرين، بمن فيهم أولئك من المجتمعات الهندوسية والكاثوليكية، يتحولون إلى الخمسينية، وهي واحدة من أسرع المذاهب المسيحية البروتستانتية نموا على وجه الأرض مع أكثر من 600 مليون معتنق لها.

ويعيش حوالي 30 مليون عامل مهاجر في دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - القوة التي تحول الاقتصادات القائمة على النفط إلى مدن متألقة من القرن الحادي والعشرين.

في بعض دول الخليج، يشكل المهاجرون معظم السكان، ويعمل حوالي 80 بالمئة منهم في البناء والضيافة والوظائف المنزلية.

وقال القس جون، الذي طلب استخدام اسم مستعار؛ أن الحكومات الخليجية تشك في الحركات المسيحية وأن التبشير غير قانوني في كثير من الأحيان، إن كنيسته تساعد المهاجرين الذين واجهوا الاستغلال والمصاعب المالية والعبودية المنزلية والاعتداء الجنسي.

وأضاف القس أن "الاغتصاب مشكلة شائعة جدا وليست الإناث فقط، بل يأتي الذكور إلينا لأنهم يتعرضون للاغتصاب أيضا".

تميل الكنائس الخمسينية إلى جلب الأشخاص من الجماعات العرقية والوطنية التي تحجم حكوماتها عن معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع دول الخليج الثرية خوفا من إلحاق الضرر بحزم المساعدات والتجارة السخية.

بدلا من ذلك، أصبحت الكنائس الروحانية نقابات فعلية للعمال المهاجرين، وغالبا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى لهم في أي أزمة.

قال القس جون: "إذا ذهبت إلى السفارة، فسيتحدثون إلى صاحب العمل ويخطرون الشرطة المحلية بذلك. هذا موقف مخيف للغاية بالنسبة لشخص عادي".

وتابع: "من واقع خبرتي، فإن معظم الإخوة الذين يواجهون هذه التحديات هم عمال وهم معرضون جدًا جدًا لسوء المعاملة".

قال القس جون إنه في حالات الاغتصاب، سيتصل الشخص بالكنيسة أولا، والتي ستنسق بعد ذلك مع السفارة لترتيب طريقة للهروب.

بسبب السرية المتعلقة بالتحول في الخليج، لا يمكن التأكد من العدد الدقيق للمسيحيين في المنطقة، لكن قادة الكنيسة والباحثين يتفقون على أن هناك أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين الذين تحولوا في دول الخليج.

في قطر، التي يسكنها 2.1 مليون عامل مهاجر يشكلون حوالي 75 بالمئة من السكان، تظهر خرائط غوغل عشرات الكنائس الخمسينية. ومع ذلك، كما هو الحال مع دول الخليج الأخرى، تختار العديد من الكنائس البقاء ككنيسة "منزلية" تحت الأرض خوفا من أن تتغير الظروف.

في إحدى هذه الكنائس المنزلية، التي تخبر الأشخاص الموثوق بهم فقط عن موقعها عبر الواتساب، تعمل لساعات إضافية.

في صباح يوم جمعة حار، أوضحت مجموعة كنسية نسائية كيف حاولت رعاية ضحايا الاغتصاب.

وقالت إحدى قائدات المجموعة وطلبت أن تعرف نفسها باسم "ماري" إنه "إذا ظهرت امرأة غير متزوجة (حامل) في المستشفى، فسوف يبحثون عن عقد زواجها. إذا لم تستطع إظهار أي شيء، فسيتم إبلاغ الشرطة ووضعها في السجن - وسيأخذون طفلها".

وأضافت: "دعنا نقول فقط أن بعض الكنائس ساعدت في إخفاء الأطفال عن الشرطة. تعتني بهم زوجة القس، لكن لا يمكنك إخفاء الأطفال لفترة طويلة".

بالنسبة للبعض، فإن التحول إلى هذا الشكل الأصولي من المسيحية يمثل وصولهم كمواطن عالمي ويجعلهم ينقلبون على ماضيهم.

يركز القس لوك، الذي كان يعمل في إحدى دول الخليج الأقل صرامة منذ عام 1991، على تحويل الناس من الهندوسية.

وقال: "في كنيستنا، نرى العديد من الأشخاص يأخذون معمودية الماء كل شهر وبالتأكيد يأتي المزيد من الناس إلى هنا أكثر من أي وقت مضى".