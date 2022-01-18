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كندا أرسلت عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:49
كندا أرسلت عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا

أرسلت كندا وحدة صغيرة من عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الكندي، إلى أوكرانيا.

وأفادت قناة "غلوبال نيوز" الكندية، عن مصادر لم تحددها، أنه تم إرسال هذه المجموعة من العسكريين إلى أوكرانيا، على خلفية تفاقم الوضع.

ووفقا للمصادر، اتخذت السلطات الكندية هذه الخطوة "كجزء من الجهود" التي يبذلها حلفاء الناتو "لردع العدوان الروسي وتحديد سبل دعم الحكومة الأوكرانية".

ونوهت القناة، بأنه تم تكليف مجموعة القوات الخاصة المذكورة  بمهمة أخرى، هي إجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا.

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي بي سي"، أن كندا أرسلت 200 عسكري إلى أوكرانيا، للمساعدة في تدريب العسكريين هناك.

 

كلمات دالة:أوكرانيارئيس وزراء كندا

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