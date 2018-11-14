كندا تنسق مع تركيا في قضية مقتل خاشقجي!

أجهزة الاستخبارات التركية والكندية على اتصال وثيق في قضية اغتيال خاشقجي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في تصريح للصحفيين أن بلادها وتركيا ستواصلان التعاون في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة تلفزيون "Global News" عن رئيسة الدبلوماسية الكندية قولها: تحدثت الاثنين مع زميلي مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا وناقشنا كيف يمكن لكندا وتركيا أن تواصلا العمل في هذا الشأن"، ولم تكشف الوزيرة المزيد عن التفاصيل عن المحادثة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو قد صرح للصحفيين أمس الأول بأن أجهزة الاستخبارات التركية والكندية على اتصال وثيق في قضية اغتيال خاشقجي، مضيفا أن أجهزة بلاده الاستخباراتية استمعت بالفعل إلى التسجيلات الصوتية التي قدمتها تركيا حول هذه القضية، ما جعل منه أول مسؤول رفيع يؤكد ما كانت أعلنته أنقره من أنها سلمت تسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي لعدد من الدول منها السعودية والولايات المتحدة وألمانيا.