كندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

دعت كندا رعاياها السبت إلى تجنب السفر إلى روسيا بسبب النزاع المسلح في أوكرانيا، داعية الكنديين الموجودين في روسيا إلى مغادرتها.

وفي تحديث لنصائح السفر، أوصت الخارجية الكندية المواطنين “بتجنب السفر إلى روسيا بسبب آثار النزاع المسلح مع أوكرانيا، بما في ذلك التوافر المحدود للخطوط الجوية والقيود المفروضة على المعاملات المالية”.

وكتبت "إذا كنتم في روسيا، فيجب عليكم المغادرة في الوقت الذي لا تزال فيه الإمكانات متاحة".

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، أن بلاده التي فرضت عقوبات اقتصادية عدة على روسيا “ستواصل فرض إجراءات عقابية بحق (الرئيس فلاديمير) بوتين والأوليغارشيين” حتى يتفهموا “خطأهم الهائل”، معلنا أنه سيبدأ جولة في أوروبا.

ومن المقرر أن يغادر ترودو أوتاوا الأحد للتوجه إلى لندن وريغا وبرلين ووارسو لمناقشة سبل دعم أوكرانيا.