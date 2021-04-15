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كندا ستمنح الإقامة ل 90 ألف أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا"

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 08:17
كندا تخطط لاستقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام
كندا تخطط لاستقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام

 أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، الأربعاء، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 وساعدوا في علاج المصابين.

وبرنامج الإقامات الدائمة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 ايار/مايو مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، اضافة الى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الاربع الماضية.

وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد”.

كما أشار الى أن “هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل”.

وتوجه الى مستحقي الاقامات بالقول “قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة (…) ونريدكم أن تبقوا”.

(أ ف ب)

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