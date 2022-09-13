كندا.. قتيلان بحوادث إطلاق نار

كشفت الشرطة الكندية أن شخصين، أحدهما ضابط شرطة، لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرون بسلسلة حوادث إطلاق نار بمقاطعة أونتاريو بجنوب شرق البلاد مساء الاثنين.

وقالت الشرطة إن مسلحا أطلق النار على ضابط شرطة من مسافة قريبة في ما وصفته الشرطة بأنه "هجوم بلا سبب" وأرداه قتيلا في مدينة ميسيسوغا بغرب تورنتو، كما أصيب في ميسيسوغا شخص آخر بجروح.

وبعد أقل من ساعة على ذلك، وقع إطلاق نار في بلدة ميلتون المجاورة حيث قتل شخص وأصيب آخران.

وحسب الشرط فإن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، ويشتبه بتورطه في كلا الحادثين، سرق سيارة جيب وهرب من مكان الحادث قبل أن يتم العثور عليه في مدينة هاملتون بجنوب تورونتو.

وأفادت الشرطة بأنه بعد ملاحقته تمت إصابة المشتبه واعتقاله، قبل أن يعلن وفاته في وقت لاحق.

وحسب تقارير، فإن المصاب في ميسيسوغا تعرض لجروح لا تهدد الحياه، بينما المصابان في ميلتون أحدهما في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة.