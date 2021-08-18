كندا لن تعترف بحكومة طالبان بأفغانستان

لا تعتزم كندا الاعتراف بحكومة طالبان" في أفغانستان، حسب ما ألن عنه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وبين ترودو "حين كانوا في الحكم (في إشارة لطالبان) قبل 20 عاما، لم تعترف كندا بحكومتهم. لقد أسقطوا بالقوة حكومة منتخبة وحلوا محلها، وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب القانون الكندي".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت “طالبان” توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.