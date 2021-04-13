"كنيس الغريبة" يلغي الاحتفالات السنوية في جزيرة جربة التونسية

أعلنت هيئة كنيس الغريبة الشهير في جزيرة جربة التونسية اليوم الثلاثاء إلغاء الاحتفالات السنوية في موسم الحج لهذا العام بسبب جائحة كورونا والاقتصار على أداء الزيارة وبعض الطقوس الدينية.

وكشفت هيئة الكنيس، الأقدم في أفريقيا، عن إلغاء الاحتفالات التي تعرف باسم “الخرجة” احتراما للإجراءات والقيود المعلنة من قبل الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة وحفاظا على صحة وسلامة الزائرين.

وهذا هو الموسم الثاني الذي تحظر فيه الاحتفالات في الكنيس اليهودي بسبب الوباء.

وحظرت الحكومة كافة التجمعات والتظاهرات في مسعى لكسر حلقات العدوى مع تزايد عدد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس وبلوغ بعض المستشفيات في الولايات الداخلية طاقة استيعابها القصوى في أقسام كوفيد 19.

وأفادت هيئة الكنيس، في بيان، بأنه سيجري اقتصار الاحتفالات على الزيارة وممارسة الطقوس الدينية في الفترة الممتدة بين 25 نيسان/أبريل الجاري إلى الثاني من أيار/مايو القادم باعتماد بروتوكول صحي صارم.

وتجتذب احتفالات المعبد في موسم الحج، والتي تسبق موسم الذروة الصيفي للقطاع السياحي في تونس، الآلاف من الزائرين من اليهود من تونس ومن الخارج. (د ب أ)