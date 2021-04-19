  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. كوبا: الرئيس ميغيل دياز كانيل خلفا لراؤول كاسترو

كوبا: الرئيس ميغيل دياز كانيل خلفا لراؤول كاسترو

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 07:30
"انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".
"انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

انتخب الرئيسي الكوبي ميغيل دياز كانيل الإثنين أمينا عاما جديدا للحزب الشيوعي ليخلف راؤول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، كما أعلن الحزب الوحيد في الجزيرة، ما يضع حدا لستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

اقرأ ايضاًكوبا تطوي صفحة زعامات عائلة كاستروكوبا تطوي صفحة زعامات عائلة كاسترو

وكتب الحزب على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب "انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول كاسترو بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...