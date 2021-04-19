كوبا: الرئيس ميغيل دياز كانيل خلفا لراؤول كاسترو

انتخب الرئيسي الكوبي ميغيل دياز كانيل الإثنين أمينا عاما جديدا للحزب الشيوعي ليخلف راؤول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، كما أعلن الحزب الوحيد في الجزيرة، ما يضع حدا لستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

وكتب الحزب على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب "انتخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول كاسترو بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.