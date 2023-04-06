كوبرا تهاجم طيار افريقي على ارتفاع 11 الف قدم

هاجمت افعى من نوع كوبرا طيار كان يقود طائرة ركاب مدنية تابعة لخطوط جنوب أفريقيا بعد ان تفاجا فيها في قمرة القيادة وهو على ارتفاع 11 الف قدم

وقام الطيار الجنوب أفريقي رودولف إيراسموس بعملية هبوط اضطراري سريعة بعدما تنبه الى وجود ثعبان (كوبرا) أسفل مقعده داخل قمرة القيادة، وفق ما نقلت عنه شبكة الـ بي بي سي البريطانية

ووصف الكابتن إيراسموس، لحظات الرعب التي عاشها عندما رأى الكوبرا قائلاً: «اعتقدت في البداية أن الشعور بالبرد على ظهري هو من زجاجة الماء الخاصة بي، معتقداً أنني ربما لم أغلق الزجاجة بشكل جيد ... وعندما استدرت إلى اليسار ونظرت إلى أسفل رأيت الكوبرا تنحسر رأسها إلى الوراء تحت المقعد».

وعبر عن رعبه وخوفه من لدغة الكوبرا التي تقتل الانسان خلال 30 دقيقة وقال "كنت خائفاً جداً من أن الثعبان قد يذهب إلى مكان الركاب ويسبب ذعراً جماعياً"

وقال انه بعد تفكير كشف لهم وجود راكب اضافي غير مرغوب فيه على متن الطائرة وانه سيتم الهبوط في اقرب مطار لانزاله وطرده من الكائرة و" أعلنت بوجود أفعى داخل الطائرة، وإنها أسفل مقعدي، لذلك دعونا نحاول الهبوط إلى الأرض بأسرع ما يمكن».

وقال ان الركاب تجمدو من الخوف لدرجه «يمكنك سماع صوت ارتطام إبرة بالأرض، أعتقد أن الجميع تجمدوا للحظة أو اثنتين».

وعلى الرغم من هبوط الطائرة في مدينة ويلكوم (جنوب بريتوريا)، الا ان الثعبان لا يزال مفقود ولم يتم العثور عليه على متن الطائرة .