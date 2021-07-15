كورونا: أقل إصابات بمصر منذ 9 أشهر ولا وفيات بفلسطين .. وعيد الأضحى يشعل المخاوف

سجلت مصر الخميس، اقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 9 أشهر، بينما لم تسجل فلسطين أية وفيات، في حين عبرت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفاقم الحالة الوبائية في منطقة شرق المتوسط خلال عيد الأضحى.

وقالت وزارة الصحة المصرية انه تم تسجيل 89 إصابة بفيروس كورونا، منها 6 حالات وفاة، إضافة إلى تعافي 1005 مرضى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشات الوزارة الى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 283 ألفا و409، بينها 16 ألفا و418 وفاة، و220 ألفا و530 حالة تعاف. ويعد هذا أقل معدل إصابات بفيروس كورونا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مصر.

والأربعاء، أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك في ظل فيروس كورونا، أبرزها السماح بالصلاة في الجوامع، وفتحها قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد 10 دقائق.

كما شددت الوزارة على عدم اصطحاب الأطفال وارتداء المصلين للكمامات الطبية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يبلغ عن أي حالة وفاة.

لا وفيات بفلسطين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 13، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 1، الحليل 1، قطاع غزة 74".

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

مخاوف كورونا في عيد الاضحى

وفي سياق متصل، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، من ان اقليم المنطقة العربية ومنطقة شرق المتوسط عموما تشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة بكورونا، ما يجعل المنطقة في وضع حرج بعدما كانت سجلت انخفاضا في الحالات في شتى أنحاء الإقليم.

وقد أبلغت ليبيا وإيران والعراق وتونس عن زيادات كبيرة في حالات الإصابة كما بدأ لبنان والمغرب يشهدان ارتفاعًا في عدد الحالات في ظل زيادة أسية متوقعة في هذين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.

وقال أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إننا بصدد الوصول إلى منعطف حرج فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 في إقليمنا. فبعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى المرحلة المؤلمة المتمثلة في بلوغ 11 مليون حالة إصابة، نشهد الآن تصاعدًا حادًا في عدد من البلدان".

واضاف ان "الوضع (يزداد) تفاقمًا بسبب التحوُّرات الجديدة الآخذة في الانتشار –وأكثرها إثارة للقلق هو تحوُّر دلتا– وانخفاض إتاحة اللقاحات ومعدل تلقيها، وغياب الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية."

الوضع حرج وعيد الاضحى يثير المخاوف من تعمق حالة تفشي كورونا

وقد عبرت المنظمة الدولية عن خشيتها من أن يستمر الارتفاع المفاجئ الحالي ‏خلال عيد الأضحى الذي يبدأ في 20 تموز/يوليو، والذي يتَّسم عادةً بالتجمُّعات الدينية والاجتماعية، ما قد يترتب عليه عواقب كارثية‎.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في جميع أنحاء الإقليم يتجاوز الآن 11.4 مليون حالة، بينما سجل عدد الوفيات أكثر من 223 ألف حالة وفاة، وأبلغ الآن 19 بلدًا من أصل 22 بلدًا عن انتشار تحوُّر جديد واحد على الأقل.

وسردت المنظمة الوضع عموما في بلدان الاقليم، وبخاصة منها العربية:

اعلى معدل وفيات في تونس

ذكرت المنظمة أن تونس سجلت أعلى معدل وفيات ناجمة عن كوفيد-19 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أنه "لا يزال الوضع في تونس مقلقًا للغاية. فيجري حاليًا الإبلاغ عن ما يتراوح بين 8000 و9500 حالة إصابة يوميًا في ظل انتشار تحوُّر دلتا على نطاق واسع. وفي أقل من أسبوع، تضاعف عدد الوفيات تقريبًا حيث وصل من 119 وفاة في 5 يوليو إلى 189 وفاة في 8 يوليو".

الوضع في تونس لا يزال مقلقا

ونوهت إلى أنه رغم تزايد توزيع اللقاحات "بالأخص بين من تزيد أعمارهم على 60 عاما"، إلا أنها لا تزال منخفضة، وذكرت أن 12.7 في المئة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 6 في المئة جرعات اللقاح كاملة.

ونوهت إلى أن ارتفاع الإصابات تسبب بضغط على النظام الصحي في تونس حيث "تبلغ نسبة إشغال أسِرَّة أجهزة الأكسجين 90 في المئة، في حين بلغت نسبة إشغال أسِرَّة وحدات الرعاية المركزة 95 في المئة".

وأضافت "في بعض المحافظات، تعاني المستشفيات من الإشغال الذي يزيد على طاقتها حيث تكتظ المستشفيات بالمرضى بينما يتوفر لديها عدد محدود من الأسرَّة المتاحة، كما أنها معرضة لخطر نقص إمدادات الأكسجين. وإضافة إلى ذلك، تعاني المستشفيات أيضًا من محدودية الموارد البشرية حيث تتفانى الأطقم الطبية في أداء عملهم إلى أقصى حد، ولكنهم منهكون".

إيران.. الأسوأ قادم

وأكدت المنظمة إلى أن إيران تشهد ارتفاعا في عدد الحالات منذ منتصف يونيو، "فقد تضاعف المتوسط اليومي تقريبًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مرتفعًا من 8539 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 6 يونيو إلى 16393 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو. وعقب مرور 8 أسابيع من التراجع المستمر، شهد عدد الوفيات ارتفاعًا أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين".

وقد ألقى المسؤولون باللائمة فيما يخص هذه الزيادة على التجمعات الحاشدة والسفر خلال عيد النيروز، وهو أكبر عطلة في البلاد وتحل في أواخر شهرمارس، قائلين إن الامتثال للتدابير الصحية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، انخفض بشكل ملحوظ خلال العيد، علي حد تعبير المنظمة.

تضاعف المتوسط اليومي في العراق

وفي العراق، ارتفعت حالات الإصابة منذ نهاية شهر مايو "مع تضاعف المتوسط اليومي خلال الأسابيع الخمسة الماضية حيث ارتفع عدد الحالات من 4010 حالات في الأسبوع الذي بدأ في 30 مايو إلى 8076 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو".

ارتفعت حالات الإصابة منذ نهاية شهر مايو

وأكدت المنظمة أنها شهدت ارتفاعا في عدد الوفيات أيضًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ونوهت إلى أن أقل من واحد في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19.

ليبيا.. ارتفاع بنسبة 425%

وفي ليبيا، شهدت حالات الإصابة ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.

وأشارت إلى ارتفاع المتوسط اليومي للحالات بنسبة 425 في المئة حيث زادت الحالات من 246 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو إلى 1293 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.

وأضافت "وقد تأكد رسميًا وجود تحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار تحوُّر دلتا نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة. ولذلك، أُغلقت الحدود مع تونس لمدة أسبوع واحد. ولا يزال مستوى التغطية باللقاحات منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5.6 في المئة من السكان".

المغرب

تشهد حالات الإصابة زيادة مطردة في المغرب منذ منتصف شهر مايو في ظل ارتفاع المتوسط اليومي من 170 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 9 مايو إلى 1066 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.

وأشارت المنظمة إلى أنه "قد جرى اكتشاف تحوُّري ألفا ودلتا المثيرين للقلق، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ حتى 10 أغسطس".