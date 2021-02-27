كورونا.. أوضاع كارثية في الأراضي الفلسطينية

تشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعا حادا جدا، في المنحنى الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا، في وضع وصفه المسؤولون الفلسطينيون بالكارثي والخطير جدا.

وحذر المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، من أن "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا".

وأشار إلى أن المنحى الوبائي في ارتفاع حاد جدا، مضيفا أن الفيروس هذه المرة سريع الانتشار.

وأوضح النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس، وقال: "الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات".

وأضاف: "الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير".

وأردف النجار: "كنا نحذر من الوصول إلى مرحلة الخيارات الصعبة، ونحن الآن نستقبل حالات صعبة جدا، كما أننا نحاول أن نزيد من أسرة المستشفيات، لتستوعب الأعداد الضخمة من مرضى فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس، هو ممارسة العادات اليومية دون التزام بالإجراءات الوقائية، والطفرة الجينية للفيروس سريعة الانتشار.

وأكد النجار أنه تم رفع توصية بفرض إجراءات إغلاق مشددة لمدة أسبوعين على الأقل، بهدف مواجهة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الذي يرتفع

إغلاق 3 وزارات

وكانت السلطات الفلسطينية قد قررت في وقت سابق إغلاق 3 وزارات فلسطينية جراء تفشي كورونا وتسجيل إصابات بصفوف العاملين فيها، وشمل الإغلاق وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد ووزارة شؤون المرأة.

ونظرا لإصابة عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني، بفيروس كورونا تقرر إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة، مجمع الوزارات، اعتبارا من صباح الأربعاء حتى صباح يوم اليوم الأحد.

كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إغلاق مقرها الرئيسي في مدينة رام الله الواقع في مجمع الوزارات مقابل مجلس الوزراء لمدة يومين، الأربعاء والخميس بسبب فيروس كورونا.

كما قررت وزارة شؤون المرأة، إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة، اعتبارا من صباح الخميس وحتى صباح الأحد، حيث ستخضع الوزارة للتعقيم الكامل نظرا لوجود بعض الإصابات من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وأن حالات الإصابة آخذة في الازدياد، في مؤشر تصاعدي حاد.

وشهدت فلسطين في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس.