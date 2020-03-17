كورونا: الصين تسجل 13 حالة وفاة جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة اليوم الثلاثاء أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

وفي فنزويلا، أمر الرئيس نيكولاس مادورو الإثنين بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصاً في الدولة الأمريكية اللاتينية.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة إنّه “اعتباراً من غدٍ الثلاثاء (…) ستدخل فنزويلا في حجر اجتماعي”، مشيراً إلى أنّ هذا “الإجراء الجذري الضروري” سيشمل “سائر أنحاء البلاد”.

وفي أوروغواي، أعلن الرئيس لويس البرتو لا كاليي بو، أن بلاده ستغلق الحدود مع الأرجنتين برا وبحرا وجوا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا.

وقال لا كاليي بو للصحافيين إنه ناقش هذا القرار مع حكومة الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه سيجري السماح لمواطني أوروجواي والأجانب المقيمين فيها بالدخول من الأرجنتين.

وأوضح أنه سيجري استثناء أنشطة التجارة والمساعدات الإنسانية من إغلاق الحدود.

وقال إن بلاده لديها 29 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي الإثنين أنّ بلاده ستغلق كلّ حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتباراً من فجر الثلاثاء ولغاية 30 أيار/مايو، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وقال دوكي في تغريدة على تويتر “لقد أصدرت قراراً بأن يصار اعتباراً من منتصف الليل إلى إغلاق كل الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد من 17 آذار/مارس 2020 ولغاية 30 أيار/مايو المقبل”. (وكالات)