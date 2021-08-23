كورونا: فلسطين على ابواب الموجة الرابعة واجراءات عاجلة من الصحة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان البلاد باتت على ابواب الموجة الرابعة من فايروس كورونا، واثر ذلك اتخذت لجنة الطوارئ العاليا جملة من القرارات فيما يستعد الفلسطينيون الى الدخول المدرسي للعام الجديد.

قرارات اجتماع لجنة الطوارئ العليا

وقررت لجنة الطوارئ العليا في فلسطين تطعيم طلاب المدارس في الصفوف الثانوية "العاشر والحادي عشر والثاني عشر" أي ابتداء من العمر 16 عام. الى جانب إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية والفئات الأولى بالتطعيم من كبار السن والمرضى وفتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب لذلك.

وطلبت استخدام الكمامة في المدارس للطلبة من الصف السادس للثاني عشر ولمن يريد من بقية الصفوف، وتتابع وزارة التربية والتعليم الرقابة على جميع المدارس بشقيها الخاص والعام.

حث المجتمع على تلقي المطعوم

وحثت اللجنة العليا جميع القطاعات على تلقي الطعومات، لا سيما ذات التواصل المباشر مع المواطنين كما حث الجامعات على تطعيم كوادرها الإدارية والأكاديمية والطلاب بما يصل إلى 70% منهم، حتى تتمكن من إطلاق العام الدراسي.

واعلنت عن اعفاء الطلاب أو المعلمون الذين يصابون بالفيروس من الدوام، ويغلق الصف الذي تسجل فيه أكثر من إصابة، ولا تغلق المدرسة بشكل كامل، إلا بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتربية وبحالة الضرورة القصوى.

وتم تشديد الرقابة على وضع الكمامة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة فيما دعت القاعات الداخلية إلى تخفيض الحضور فيها إلى 30% فقط من قدرتها على الاستيعاب.

