"كورونا".. قطر تعيد الأردن للقائمة الحمراء

أعلنت قطر عن إعادة وضع الاردن، إلى دول القائمة الحمراء، ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة القطرية، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، وأنه حتى ذلك الحين، سيبقى الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء.



وشملت القائمة الدول الحمراء الى جانب الاردن، كل من الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.



واشار بيان "الصحة" الى انه تم الإبقاء على مصر ضمن قائمة الدول الحمراء الاستثنائية، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.



ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص (بي سي آر) قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.



وسيتم اعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، فضلا عن إجراء اختبار (بي سي آر) ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.



وفيما يتعلق بالقائمة الحمراء الاستثنائية، فسيطبق على المسافرين المحصنين من دول هذه القائمة، ذات الإجراءات المتعلقة بالقائمة الحمراء، أما المسافرين غير المحصنين، فممنوع عليهم دخول قطر.

المتحور "أوميكرون"

وكان وزير الصحة الاردني، فراس الهوري، قد قال في وقت سابق، أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بمتحور "أوميكرون"، وأن المتحور الجديد سيصبح هو السائد في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، بوجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و57 ألفا و 295 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.