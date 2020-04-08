كورونا يتمدد في طوكيو بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة ومقاطعات أخرى.

وتعتبر حصيلة الإصابات المسجلة اليوم الأكبر في طوكيو منذ بدء تفشي الفيروس، وترفع إجمالي الإصابات بالعاصمة إلى 1339 إصابة، وفقا لما نقله موقع "جابان تايمز".

وأعلن آبي، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى، لمدة شهر واحد تقريبا، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وستسمح حالة الطوارئ، التي ستدوم لشهر مبدئيا، لسلطات المناطق المعنية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها مؤقتا.

وقد تفرض مناطق أخرى لاحقا تدابير مماثلة إذا تطلب الأمر ذلك، بحسب وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا.

ولا يسمح النظام القانوني في اليابان بفرض تدابير حجر إلزامية، ولا عقوبات بحق المخالفين.

وبحسب آخر حصيلة، أصيب حتى الآن بفيروس كورونا في عموم اليابان أكثر من 4200 شخص وتوفي 93 شخصا.