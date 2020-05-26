كورونا ينتشر بين لاجئي الروهينغا وبنغلاديش تحجر على نحو 15 ألفا

أعلنت السلطات البنغالية الاثنين إخضاع حوالي 15 ألف لاجئ من الروهينغا للحجر الصحي في مخيمات اللاجئين جنوبي البلاد، إثر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم.

وقال توها بويان المسؤول في مديرية الصحة في مقاطعة كوكس بازار حيث تقع هذه المخيمات: "ليس هناك أي مصاب بحالة حرجة. معظمهم لديهم أعراض طفيفة. ومع ذلك، فقد وضعناهم في مراكز للعزل ووضعنا عائلاتهم في الحجر الصحي".

وأوضح أن حوالي 15 ألفا من الروهينغا يخضعون للحجر الصحي في مخيمات موزعة على ثلاث مناطق.

وحسب السلطات البنغالية فإنّ العدد الأكبر من المصابين بكوفيد-19 سجل في كوتوبالونغ، أكبر مخيم للاجئين في العالم (600 ألف لاجئ).

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيمات اللاجئين في منتصف الشهر الجاري.

ويخشى خبراء الأوبئة في بنغلادش من تفشي مرض كوفيد-19 في مخيّمات الروهينغا، الأقلية المسلمة التي فر حوالي مليون من أبنائها من ميانمار إلى بنغلادش حيث يعيشون في ظروف مزرية.

وشهدت بنغلادش الاثنين أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 إذ سجلت البلاد في يوم واحد 1975 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 35 ألفا و585 مصابا توفي منهم 501.