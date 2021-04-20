كورونا: 141 مليون إصابة في العالم

اصيب أكثر من 141,968,800 شخص بـ فيروس كورونا بإصابة في العالم فيما اعلن عن بوفاة 3,031,441 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا، وسجلت الاثنين 9389 وفاة إضافية و685,311 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (1761) والبرازيل (1347) وبولندا (601).

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (567,729) والإصابات (31,738,706)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وتليها البرازيل بتسجيلها 374,682 وفاة و13,973,695 إصابة، فالمكسيك مع 212,466 وفاة (2,306,910 إصابات)، ثم الهند مع 180,530 وفاة (15,321,089 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127,274 وفاة (4,390,783 إصابة).

وتسجل جمهورية تشيكيا أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 267 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (263) ثم البوسنة (242) والجبل الأسود (229) وبلغاريا (219).

أوروبا وآسيا

وسجلت أوروبا بالإجمال الثلاثاء حتى الساعة 10,00 ت غ 1,029,223 وفاة من بين 48,221,888 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 867,799 وفاة (27,315,128 إصابة)، وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 591,385 وفاة (32,865,885 إصابة).

وسجلت آسيا 300,646 وفاة (21,751,346 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 123,195 وفاة (7,334,306 إصابة). وسجلت إفريقيا 118,164 وفاة (4,438,405 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1,029 وفاة (41842 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات المشخصة.

أعراض غير مكتشفة

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.