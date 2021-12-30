كوريا الجنوبية.. الإفراج عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه

من المقرر أن يتم الإفراج عن رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون-هيه منتصف ليل اليوم الخميس كجزء من العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن بمناسبة العام الجديد.

وكانت الحكومة في كوريا الجنوبية أعلنت الأسبوع الماضي، أن الرئيسة السابقة التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد أدرجت ضمن قائمة المستفيدين من العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن للعام الجديد.

وأوضحت الحكومة أن قرار العفو صدر في ضوء تدهور صحتها، مضيفة إن القرار يهدف أيضا إلى دفع البلاد قدما لتجاوز "التاريخ المؤسف للماضي" وتحقيق "وحدة كبرى بين الشعب".

وتقضي بارك البالغة من العمر 69 عاما عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ.

وفي هذا العام، دخلت بارك ثلاث مرات إلى المستشفى بسبب الآلام المزمنة في الكتف وأسفل الظهر. وتتلقى حاليا العلاج في مركز سامسونغ الطبي في جنوب سيئول.

وبحسب وزارة العدل، من المقرر أن يتم تنفيذ العفو في المستشفى منتصف الليل. وبحسب ما ورد ستبقى هناك لتلقي العلاج حتى أوائل فبراير.