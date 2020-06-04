كوريا الجنوبية.. تخوف من عدوى جماعية ثانية بعد تجمعات كنسية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 39 إصابة جدية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط حالة تأهب وتخوف من عدوى جماعية محتملة ثانية بعد تجمعات في كنيسة.

وجاء في بيان المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الخميس: "عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 11627 حسب الإحصاءات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس بزيادة 39 إصابة مقارنة مع اليوم السابق"

ولفت البيان إلى أن من بين المصابين الجدد، 37 حالة عدوى داخليا وحالتين وافدتين.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 273 بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وتراقب السلطات الصحية بكل حذر ظاهرة العدوى بين مشاركين في تجمعات صغيرة الحجم في الكنائس في العاصمة والمدن المجاورة لها، وأفراد أسرهم.

وتحت تأثير ظاهرة العدوى الجماعية في بعض الكنائس في العاصمة وضواحيها، بقي المعدل اليومي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية في حدود ما بين 30-40 حالة بصورة متواصلة.

وأعلنت المراكز أن عدد المرضى المرتبطين بالكنائس في العاصمة وضواحيها بلغ 63 شخصا من 30 كنيسة حتى قبل ظهر اليوم.

ومن بين الـ63 مصابا، بلغ المرضى الذين انتقلت العدوى إليهم من زوار الكنائس 33 شخصا وهم من أفراد أسر ومعارف المصابين.