كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية بصواريخ من "البر والبحر والجو"

اختبرت كوريا الجنوبية إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية في استعراض للقوة اعقب اطلاق كوريا الشمالية الخميس، صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها ان قواتها المسلحة اجرت تدريبات بالذخيرة الحية شملت بعض صواريخها الرئيسية في استعراض لقوتها النارية ضد كوريا الشمالية.

واضافت إن التجربة جاءت لتؤكد قدرة الجيش في كوريا الجنوبية على توجيه ضربة دقيقة إذا لزم الأمر ضد أي موقع إطلاق أي صاروخ كوري شمالي ونظام قيادته.

وأوضح البيان أن الأصول التي تم حشدها خلال التجربة هي صاروخ Hyunmoo-2 أرض-أرض وصاروخ واحد من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) بالإضافة إلى صاروخ Haesung-II من سفينة إلى أرض وصاروخين جو-أرض من طراز JDAM.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل "خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المجتمع الدولي"، وخرقا أيضا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وأعلنت اليابان الخميس، أن مقذوفا كوريا شماليا سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كلم إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عملا "مشينا" و"لا يُغتفر"

وقال وزير الدفاع الياباني، ماكوتو أونيكي: "تحليلنا الراهن يؤشر الى أن صاروخا بالستيا حلق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 بتوقيت غرينتش) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما".

وأقرت كوريا الجنوبية العام الماضي خططا للسعي للحصول على نظام لاعتراض المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار يشبه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي مصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المدفعية والصواريخ الطويلة المدى.

والاسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونغ يانغ، بحسب ما قال الجيش الكوري الجنوبي، وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نوويا يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.