كوريا الجنوبية تقرر حرق جثة إمرأة يعتقد أنها من كوريا الجنوبية

قررت كوريا الجنوبية حرق جثة يعتقد أنها لامرأة كورية شمالية وجدت بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

وتبين من التحقيقات أن المرأة تبدو كورية شمالية كونها كانت ترتدي شارة عليها صور مؤسس كوريا الشمالية الراحل، كيم إيل-سونغ، والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.

وطالبت كوريا من بيونغ يانغ باستعادة الجثة إلا أن نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، لي هيو-جونغ، قالت أن كوريا الشمالية لم تظهر أي رد فيما يتعلق بإستعادة الجثة (...).

وتخطط الوزارة حرق الجثة ودفن الرفات بالتشاور مع الحكومة المحلية وفقا لقانون التعامل مع الموتى الكوريين الشماليين.