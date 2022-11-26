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كوريا الجنوبية تقرر حرق جثة إمرأة يعتقد أنها من كوريا الجنوبية

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:24
كوريا الجنوبية تقرر حرق جثة إمرأة يعتقد أنها من كوريا الجنوبية

قررت كوريا الجنوبية حرق جثة يعتقد أنها لامرأة كورية شمالية وجدت بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

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وتبين من التحقيقات أن المرأة  تبدو كورية شمالية كونها كانت ترتدي شارة عليها صور مؤسس كوريا الشمالية الراحل، كيم إيل-سونغ، والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.

وطالبت كوريا من بيونغ يانغ باستعادة الجثة إلا أن نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، لي هيو-جونغ، قالت أن كوريا الشمالية لم تظهر أي رد فيما يتعلق بإستعادة الجثة (...).

وتخطط الوزارة حرق الجثة ودفن الرفات بالتشاور مع الحكومة المحلية وفقا لقانون التعامل مع الموتى الكوريين الشماليين.

 

 


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