كوريا الشمالية: أزمة أوكرانيا في رقبة واشنطن

حملت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الاثنين، المسؤولية عن تفجر الازمة الحالية في اوكرانيا بسبب "استبدادها وتعسفها"، وأيضا تجاهلها للمطالب "العادلة والعقلانية" لروسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن "الأزمة في أوكرانيا تنبع من سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة والغرب، اللذان ينغمسان في الاستبداد والتعسف تجاه البلدان الأخرى".

واضاف البيان أن الغرب والولايات المتحدة "يقوضان بشكل منهجي النظام الأمني في أوروبا بمحاولاتهما الواضحة بشكل متزايد نشر أسلحة هجومية هناك، وتوسيع الناتو في الشرق".

ووصف مطالب روسيا الأمنية بـ"العادلة والعقلانية، لكن مع ذلك تم تجاهلها".

وتابع البيان أن الولايات المتحدة والغرب "الذين دمروا العراق وأفغانستان وليبيا"، يتكلمون عن "احترام السيادة" و"وحدة الأراضي" بشأن الوضع في أوكرانيا الذي "فجروه بأنفسهم"، مؤكداً أن هذا "ليس منطقيا على الإطلاق".

وأكد أن "الواقع يثبت مرة أخرى أن السلام لن يحل على العالم أبداً طالما بقيت السياسة المزدوجة وأحادية الجانب للولايات المتحدة"، والتي تهدد سلام وأمن الدول ذات السيادة.

والخميس الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.