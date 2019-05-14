كوريا الشمالية تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاقات بعد احتجاز السفينة

اتهمت السلطات الكورية الشمالية، الجانب الأمريكي، بالتجاهل التام لاتفاقات البلدين بشأن بناء "علاقة جديدة". وجاء ذلك بعد احتجاز واشنطن، سفينة كورية شمالية بذريعة انتهاكها العقوبات.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، احتجاز السفينة Wise Honest، التي كانت تستخدم لنقل الفحم من كوريا الشمالية، وهو أمر حظره مجلس الأمن الدولي، في إطار عقوباته على بيونغ يانغ

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "هذا الموقف الأمريكي، هو استمرار لمحاولات تركيعنا عن طريق زيادة الضغط إلى أقصى حد، ويتجاهل تماما الفحوى الأساسي للبيان المشترك بين الدولتين بتاريخ 12 يونيو (2018)، والذي تم فيه الاتفاق على بناء علاقات جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وطالبت بيونغ يانغ، بإعادة السفينة فورا، وشددت على أنها ستتابع عن كثب "التصرفات والتدابير الأمريكية اللاحقة".

وهذه هي المرة الأولى، التي تحتجز فيها الولايات المتحدة، سفينة كورية شمالية.