كوريا الشمالية تحظر على مواطنيها الضحك وإظهار أي بوادر للسعادة

فرض الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ على مواطنيه 11 يوما من الحداد يحظر عليهم خلالها الضحك او ابداء أي مظاهر للسعادة، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل.

وخلف كيم جونغ إيل والده، المؤسس الوطني كيم إيل سونغ، عندما توفي كيم الأكبر في عام 1994، فحكم البلاد كيم جونغ إيل حتى وفاته صباح 17 ديسمبر 2011، ثم خلفه ابنه الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

ورغم ان فترات الحداد في كوريا الشمالية تقام كل عام لكلا الزعيمين، إلا أن فترة الحداد على كيم الأكبر تستمر أسبوعا واحدا فقط، ولأن وفاة والد الزعيم الكوري الشمالي حديثة نوعا ما، فعادة ما تكون فترة الحداد 10 أيام.

وأمرت السلطات الحكومية افي كوريا الشمالية لجمهور بعدم إظهار أي بوادر للسعادة خلال هذه الفترة.حيث لا يسمح لهم بالضحك أو تناول الكحول أو الإنخراط في أي أنشطة ترفيهية.

حداد كوريا الشمالية سيستمر 11 يوما

كما تشمل حالة الحداد في كوريا الشمالية مجموعة من الإجراءات وهي منع البكاء بصوت مرتفع حتى في حالة وفاة أحد أفراد أسرة أحد المواطنين وإخراج الجثة بعد انتهاء حالة الحداد، بالإضافة إلى عدم التسوق أو شراء مستلزمات البقالة.

مهرجان دموع في كوريا الشمالية

من المتوقع أن تعيش البلاد ما يعرف بـ «مهرجان الدموع» مثلما حدث حين تم تشييع جثمان الزعيم الراحل، حيث مارس مواطنيو كوريا الشمالية حالة من البكاء الجماعي.

وقال كوري شمالي من سكان مدينة “سينويجو” لإذاعة أسيا الحرة، إنه في الماضي تم القبض على عدد من الأشخاص بسبب تناولهم الخمور أثناء فترة الحداد، وصنفت اعتقالهم كمجرمين عاديين، وسيتم تطبيق العقوبة كما يحدث كل عام.

وعرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.

وظهر زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون برفقة مئات المسؤولين في مراسم أمام قصر الشمس كومسوسان في العاصمة بيونجيانج حيث يرقد جثمان والده الزعيم الراحل وجده مؤسس جمهورية كوريا الشمالية كيم إيل سونج.

وعانت كوريا الشمالية خلال حكم كيم جونج إيل من مجاعة واسعة النطاق في التسعينيات، لكن ابنه تعهد بعد تولي السلطة بألا يضطر المواطنون إلى شد الأحزمة مجددا.