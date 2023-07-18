كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عقب ارسال واشنطن غواصة نووية لجارتها الجنوبية

قالت وكالة يونهاب ان كوريا الشمالية اطلقت الثلاثاء، صاروخا بالستيا في بحر اليابان بعيد وصول غواصة اميركية تحمل اسلحة نووية الى جارتها الجنوبية، فيما اشارت طوكيو الى احتمال ان يكون صاروخان قد اطلقا دفعة واحدة.

ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها ان عملية اطلاق صاروخ حصلت، مضيفة انها لا تزال تحلل البيانات حولها.

ومن جانبها، نقلت وكالة كيودو عن خفر السواحل الياباني اشارته الى احتمال ان يكون صاروخان اطلقا معا.

وكثفت بيونغ يانغ مؤخرا عمليات اطلاق الصواريخ في تحد لقرارات الامم المتحدة، وردت واشنطن وسول على ذلك بتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع تصاعد التوتر.

والثلاثاء، عقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، واعلنتا خلاله عن تطور غير مسبوق منذ العام 1981، ويتمثل في رسو غواصة اميركية مزودة اسلحة نووية في ميناء بوسان، وذلك في اطار تعزيز تعاونهما الدفاعي.



وفي ظل ادراك الجانبين لاعتراضات بيونغ يانغ على نشر قدرات نووية اميركية في شبه الجزيرة الكورية، فقد كان متوقعا ان ترد بقوة على رسو الغواصة.

علاقات متدهورة

والاسبوع الماضي، اجرت كوريا الشمالية تجربة اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" تحت اشراف شخصي من زعيمها كيم جونغ اون.

وبلغ مدى الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية 1001 كيلومترا وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر اليابان. وقال خبراء انه قادر على بلوغ الاراضي الاميركية.

وكانت تلك التجربة الصاروخية العشرون التي تقوم بها بيونغ يانغ منذ مطلع العام، معتبرين ان هذه الافعال تمثل انتهاكا صارخا لقرارات المجلس.

وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ان عملية اطلاق ذلك الصاروخ هي مجرد بداية على طريق امتلاك وتحقيق اقوى ردع نووي في ظل رفض واشنطن التخلي عن سياستها المناهضة لبيونغ يانغ.

والعام الماضي تعهد كيم جونغ أون بان لا تتراجع بلاده عن وضعها النووي، وطلب من قادته العسكريين تعزيز ترسانتهم من الأسلحة النووية التكتيكية، وهو الموقف الذي ادى الى وتدهور العلاقات بين الكوريتين الى أدنى مستوى.

وبالتزامن مع اطلاق الصاروخ الثلاثاء، مع اعلان واشنطن ان كوريا الشمالية احتجزت جنديا اميركيا بعد دخوله الى اراضيها عبر المنطقة الفاصلة بينها وكوريا الجنوبية.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول اميركي قوله ان الجندي كان يواجه اجراء تاديبيا من قبل الجيش الاميركي، في تلميح الى انه ربما قرر الفرار الى كوريا الشمالية للافلات من العقاب، مشيرا الى انه كان يرتدي زيا مدنيا لدى عبوره الخط الحدودي الفاصل.