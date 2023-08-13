كوريا الشمالية: زلزالان يضربان قرب موقع التجارب النووية

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية يوم الأحد، أن زلزالين طفيفين وطبيعيين ضربا منطقة قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة في الساعة 3:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال غربي كيلجو بإقليم هامغيونغ الشمالي.

أما الزلزال الثاني فقد وقع بقوة 2.3 درجة في الساعة 7:55 صباحًا، ومركزه على بعد 42 كيلومترًا شمال غربي كيلجو.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إلى أن مركز الزلزال الأول كان على خط عرض 41.3 درجة شمالًا وخط طول 129.19 درجة شرقًا، على عمق 15 كيلومترًا.

أما مركز الزلزال الثاني فكان على خط عرض 41.31 درجة شمالًا وخط طول 129.16 درجة شرقًا، على عمق 5 كيلومترات.

ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن هذين الزلزالين يعدان الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه في عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل طبيعية ضربت المنطقة.

ومنشأة بيونغيوري للتجارب النووية هي موقع تجري فيه كوريا الشمالية تجاربها النووية، ويقع هذا الموقع في منطقة كيلجو بشمال شرق كوريا الشمالية، وهو مكان تم اكتشافه واستخدامه لأول مرة في التجربة النووية الأولى التي البلاد في عام 2006.

وتُعتبر منشأة بيونغيوري مركزًا لإجراء التجارب النووية، وقد شهدت عدة تجارب نووية من قبل كوريا الشمالية خلال السنوات الماضية.

وتضم المنشأة العديد من الأنفاق والممرات والهياكل التحتية التي تستخدم لإجراء تجارب نووية تحت الأرض.

