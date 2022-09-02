كوشنر مصاب بالسرطان وايفانكا تبكي

لم تستطع ايفانكا ترامب حبس دموعها، من دون معرفة السبب وراء ذلك ، الا انها تلقت مكالمة هاتفية في تلك الاثناء بينما كان زوجها جراند كوشنر المستشار السابق في البيت الابيض يخضع للعملية الجراحية الثانية بعد ثبوت اصابته بالسرطان في الغدة الدرقية

ووفق ما رصده المصورون فان ايفانكا ابنة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب كانت قد تلقت لتوها مكالمة هاتفية وصفت بالمؤثرة على ما يبدو فيما كان زوجها في غرفة العمليات

واشار المتابعون لخطوات ايفانكا انها كانت في طريقها إلى صالة الألعاب الرياضية، وكانت تضع نظارة شمسية، وبدت وكأنها تبكي، بينما كانت تجري اتصالا بهاتفها المحمول.

وفي كتاب مذكراته الذي صدر مؤخرا اعلن جاريد كوشنر، عن اصابته بالسرطان وقال انه قيد العلاج وطلب من الاطباء عدم اخبار زوجته ووالدها الرئيس بالامر

وظهر كوشنر مؤخرا وقد رفع ياقة قميصة الى الاعلى لاخفاء اثار الجراحة الاولى، الا انه على ما يبدو اضطر لاجراء الجراحة الثانية علما انه اجرى عملية جراحية بسبب سرطان الغدة الدرقية في عام 2019، بينما كان على راس عمله كمستشار كبير للرئيس السابق ترامب.