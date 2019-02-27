كوشنر يصل تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

كوشنر مستشار ترامب يصل تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

وصل مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر تركيا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان من المتوقع أن تركز على خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال كوشنر، الذي يتولى مسؤولية وضع سياسة واشنطن بشأن إسرائيل والفلسطينيين، إن الخطة ستتناول قضايا الوضع النهائي للصراع بما في ذلك ترسيم الحدود.

وقال مكتب الرئاسة التركية إن من المقرر أن يلتقي كوشنر وأردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وأردوغان من أشد منتقدي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل.

وفي العام الماضي قال إن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كوسيط في الشرق الأوسط بعد أن نقلت سفارتها في إسرائيل للقدس واعترفت بالمدينة عاصمة لإسرائيل.